Удължителният бюджет ще бъде приет, най-вероятно още днес на две четения. ГЕРБ ще подкрепи. Това заяви Деница Сачева на брифинг в НС. По думите ѝ заради БСП са вкарали редовния държавен бюджет за разглеждане в парламента.

"Но подкрепихме и предложението на колегите от БСП, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен политически приоритет. Защото от 1 януари няма да получат увеличение заплатите на българските учители, лекари. 400 хиляди семейства няма да могат да получат на време своите детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, които да бъдат във рамките на увеличените размери. Над 100 хил. души лични асистенти на хора с увреждания също ще имат забавена в своите плащания. 750 хил. хора с увреждания също са хвърлени в момента в едно положение, в което те трябва да се притесняват какво ще стане с техните пари. И всякакви обяснения, че по принцип тези пари ще се начисляват и някога във времето ще им бъдат дадени, едва ли са им достатъчни", поясни Сачева.

Депутатите разглеждат редовните бюджети на НЗОК и ДОО

"Днес парламентарната група на ГЕРБ заедно с ИТН направихме един своеобразен политически тест за това какво се случва в НС. Макар и с шега, но от друга страна за радост, искахме да покажем какво е истинското лице на колегите от ПП-ДБ. Нашите парламентарни групи не бягат от отговорност, а искат да покажат едно лицемерие, което непрекъснато бива представено пред вас като морален облик", обясни тя. И добави, че от партията са призовали да се работи отговорно на Председателки съвет.

"За пореден път призовахме да се търсят начини за деескалация. За съжаление, не виждаме подобно поведение от страна на колегите от ПП-ДБ и по-конкретно от Асен Василев, който продължава със своите хулигански прояви. Опитва да заплашва и изнудва народните представители, включително се опитва да приватизира протести, които далеч не са в негова защита и не е лидер", каза още Сачева. И бе категорична, че "ако някой краде от бюджета на България, това е именно Василев".

Тошко Йорданов също бе категоричен, че ИТН и ГЕРБ ще подкрепят само и единствено удължителния бюджет.

"Гласуването ни да влезе в зала и стария бюджет беше по една причина – след като правителството го изтегли и подаде оставка, заради протестите по улицата, които бяха организирани безотговорно от ПП-ДБ. Много български граждани зададоха въпроса какво ще се случи през новата година с удължителен бюджет. Едва тогава започнаха да се питат кое е по-лошото и кое по-доброто. Започнаха да се задават въпросите как ще бъде увеличена минималната работна заплата, как ще дойдат повечето пари за лекарите, здравните работници, учителите, държавните медии”, обясни депутатът. Той подчерта, че след ревизията на изтегления бюджет, новият е бил подкрепен и от синдикатите, и от работодателите.

"Ние гласувахме предложението на БСП със „за”, за да видите още веднъж на кого не му пука за хората в страната – за лекарите, учителите, пенсионерите. И как отново ПП-ДБ скочиха и направиха забавна сценка колко са възмутени. Така или иначе ние щяхме да подкрепим само удължителния бюджет”, заяви още Йорданов.

Той беше категоричен, че ако се получат сътресения при въвеждането на еврото, „отговорността е на ПП-ДБ и на хората, които създадоха този хаос – Ивайло Мирчев, Асен Василев, Божидар Божанов и Румен Радев”.

Редактор: Габриела Павлова