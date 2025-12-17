„Абсурдна ситуация, която изненада и ГЕРБ”. Това заяви председателят на „Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента по повод решението в НС да се гледат редовните бюджети на НЗОК и ДОО. От думите му стана ясно, че БСП е внесла предложението да се гледа редовният бюджет. След това на Председателски съвет само ГЕРБ и БСП заявили, че ще го подкрепят.

„Правителството подаде оставка и един от основните мотиви за протестите беше именно бюджетът. Ние няма как да го подкрепим”, заяви Костадинов. От „Възраждане” искат нов бюджет без никакви дългове. "Смятаме, че трябва да има рязане на разходите и съкращения в държавната администрация. Обяснявали сме го много пъти. Има огромни буфери в бюджета, които са оставени там за крадене. Ние смятаме, че това трябва да бъде прекратено”, каза Костадинов.

Очакваше се като първа точка в работата на НС да се гледа удължителният закон за бюджета от тази година, с който държавата ни да влезе в 2026-а. Той премина през комисии във вторник, след като преди това Министерският съвет го одобри и внесе в деловодството на парламента. На консултациите при президента от „БСП-Обединена левица“ съобщиха, че предложението за разглеждане на редовния бюджет е било тяхно. Впоследствие обаче беше решено да не се разглежда редовният бюджет, а да се премине директно към закона за удължителния.

