Даренията за значими каузи в България са достигнали 240,2 млн. лв. през 2024 г., което е ръст от 74% спрямо предходната година, показва годишният анализ на Българския дарителски форум. Основен двигател на увеличението е корпоративният сектор, който е дарил 140,5 млн. лв. – двойно повече на годишна база с фокус върху образование, социална подкрепа и здравеопазване.

Даренията от физически лица също бележат сериозен скок – до 48 млн. лв., като се отчита тенденция към по-големи и целенасочени суми, все по-често предоставяни чрез дигитални канали. Анализът показва, че въпреки политическата и социална несигурност през 2024 г., обществото демонстрира засилена солидарност, а дарителството става по-мащабно, по-осмислено и по-стратегическо.

Редактор: Ралица Атанасова