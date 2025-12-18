Знаете, че това Народно събрание направи една промяна в закона, с която реално се отнеха колите на НСО от президентството. Утре ние ще внесем предложение за отпадане на тази промяна. Това съобщи пред журналисти в парламента председателят на ПГ на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов.

Президентът в писмо до НСО: Ще пътувам с личния си автомобил

Припомняме, че в началото на октомври НС реши автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция. Това се случи, след като беше разпространена информация, че Радев е пътувал из Варна с кортеж от 7 коли.

Прехвърлят на президента и администрацията му всички коли, които са ползвали досега

По-късно президентът изпрати писмо до началника на НСО, с което съобщи, че в знак на солидарност със служителите на администрацията си ще пътува с личния си автомобил. Това щяло да важи "в случаите, когато въпросните служители са принудени да ползват личните си автомобили за изпълнение на служебни ангажименти".

