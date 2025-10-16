Президентът Румен Радев изпрати писмо до Началника на Националната служба за охрана във връзка с приетите изменения в Закона за НСО. В него той съобщава, че в знак на солидарност от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил "в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти".

Припомняме, че в началото на октомври парламентът реши автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция.

Преди това депутатите отнеха правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби. Измененията в закона бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и депутат от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.

Той обяви, че е провокиран да предложи законопроекта, след като в началото на август президентът Румен Радев пътува из Варна с кортеж от 7 коли.

Публикуваме писмото на държавния глава без редакции:

„Уважаеми господин генерал-майор,

Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт.

Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците.

Вярвам, че Вие, като генерал, носещ отговорност за своите подчинени, разбирате и споделяте моите мотиви“.

