Парламентът прие на второ четене администрацията на президента да не използва коли на НСО. Законопроектът е на „ДПС-Ново начало” и вчера беше приет на второ четене във вътрешна комисия. В четвъртък парламентът отне и правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби.

Окончателно: Председателят на ДАНС ще се избира от парламента

Началото на заседанието днес започна с предложение за извънредна точка - трябва ли администрацията на президента да ползва коли на НСО. Това доведе до няколко проверки на кворума и почивка. Опозицията нападна предложението.

„Дали НСО ще вози президентството или не, не е от спешно значение. Прави се, за да се уязви президентът”, каза Петър Петров от „Възраждане”.

От кулоарите обаче управляващите подкрепиха предложението.



„Първо има целенасочена атака срещу Министерския съвет от него, месеци наред, във всичките му изказвания. Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб. Никой не пипа на президента жена му, на вицепрезидента - охраните и всички екстри, които има. Ние нямаме като във Великобритания крал. На него никой нищо не му взима. Никой не му взима нито колите, нито самолети. А щом иска коли с лампи за секретарките му, ще си направят обществена поръчка и ще си купят”, заяви Борисов.



Това, че администрацията на президента няма нужда от коли на НСО смятат и вносителите от „ДПС-Ново начало”.

„Никакви коли не се отнемат от Румен, а от администрацията, която се е разпищолила с луксозни коли. Гледах го вчера как е изтерясал — жалка гледка. Ходи по някакви места само и само да го отразят — страда особено. Натиска медиите, изтерясал е за неговите шефове на службите, които правят похлупаци върху „Копринката” и цялата му банда”, каза Делян Пеевски.

С предложение излязоха от ПП-ДБ - депутатите също да бъдат лишени от коли на НСО.



„Президентската администрация и всяка друга такава трябва да се придвижва пеша или както може. От днес за утре да промениш нещо е демонстрация. Но очаквам мнозинството да се замисли дали Пеевски има нужда от охрана”, заяви Божидар Божанов.