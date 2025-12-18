След броени дни България преминава към новата си официална валута - еврото. За да няма изненади в празничната нощ и първите дни на 2026 г., банките вече са приключили всички необходими тестове. Това заяви главният секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Той подчерта, че банковата система е напълно подготвена. „Абсолютно всички тестове са приключени напълно успешно. Банките са готови за прехода“, заяви Йоловски.

Относно работата на банкоматите в празничната нощ, той внесе важно уточнение за времевия прозорец на пренастройване. „Картовите системи, които обхващат банкоматите и плащанията на ПОС терминали, ще бъдат пренастроени в диапазона от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. след полунощ на 1 януари. Този период ще бъде максимум 4 часа“, обясни той.

Йоловски беше категоричен, че от първите часове на новата година левове от банкомат няма да могат да се теглят. „От 1 януари ще могат да се теглят само евробанкноти и това ще се случи още от първите часове на деня“, поясни той.

Главният секретар съобщи още, че на 31 декември и 2 януари банковите клонове няма да работят с клиенти, но служителите ще извършват интензивна работа по софтуерното пренастройване на системите. „На тези официални неработни дни ще тече изключително усилен труд, за да бъде преходът максимално плавен и лесен за всички“, заяви той.

На хората, които планират да празнуват в заведения, Йоловски даде следния съвет: „В диапазона между 21:00 ч. и 01:00 ч. е възможно да има затруднения при плащането с карта. Препоръчително е гражданите да разполагат с някакви пари в брой. Достатъчно е те да бъдат в левове, тъй като левът остава законно платежно средство през целия месец януари“.

Относно битовите сметки и застраховките, експертът посъветва те да бъдат платени до обяд на 29 декември, ако гражданите искат плащането да бъде отразено в рамките на текущата година.

„Най-лесният начин за превалутиране е всички налични пари - банкноти и монети, да бъдат внесени предварително по сметка. В нощта на 31 декември срещу 1 януари те ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс без никакви такси“, подчерта Йоловски.

В заключение той увери, че няма основания за притеснение относно наличността на новата валута. „Търговците ще бъдат предварително заредени с евробанкноти и евромонети чрез банките, а банкоматите ще разпространяват еврото без проблем“, заяви главният секретар на Асоциацията на банките.

Редактор: Мария Барабашка