Традиционното предколедно проучване на Българската търговско-промишлена палата, проведено в периода 9-13 декември 2025 г., не отчита съществена промяна в практиките на българските фирми по отношение на коледните бонуси, но показва лек спад в дела на компаниите, които планират да изплатят допълнителни възнаграждения.

Графика: БТПП

Според резултатите 67% от анкетираните работодатели възнамеряват да дадат бонуси, при 74% година по-рано. В изследването са участвали 154 организации от различни сектори – производство, услуги, търговия, машини и оборудване, храни и напитки. По-ниската активност от страна на мениджърите спрямо 2024 г. се обяснява с нестабилната икономическа и политическа среда в края на 2025 г., както и с несигурността около бюджетната рамка и данъчно-осигурителните политики.

Въпреки по-предпазливия подход, мнозинството работодатели запазват намерението си да мотивират служителите си с коледни бонуси, като делът на компаниите, водени от подобрено финансово състояние, остава непроменен спрямо миналата година.

Делът на фирмите, които няма да дадат бонуси, нараства до 21% при 14% през 2024 г. 12 на сто все още не са взели окончателно решение. Основните причини за въздържане са очакваното увеличение на минималната работна заплата от януари 2026 г., недостигът на финансови ресурси и вече реализирани увеличения на заплатите или други бонуси през годината.

Графика: БТПП

Най-често бонусите се определят според индивидуалното представяне на служителите (47%), следвани от еднакви суми за всички (41%), докато при 12% от фирмите размерът зависи от длъжността. Като цяло проучването показва, че макар и по-малко на брой, коледните бонуси през 2025 г. ще запазят сходни размери с тези от 2024 г., а 27% от компаниите дори планират по-високи възнаграждения.

Редактор: Ралица Атанасова