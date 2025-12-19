Българският флаг отново се развя на края на света. Мариета Георгиева – първата българка, преминала маршрута от последния градус до Южния полюс – се включи за Новините на NOVA директно от Антарктида, за да разкаже за силата, изпитанието и емоцията от пътуването до края на света.

След Еверест Мариета Георгиева атакува и последния градус - 110 километра в ледена пустош, при минус 40 градуса през нощта и по 20 км ходене на ден.

Мариета Георгиева стана първата българка, направила преход от последния градус до Южния полюс

„Първото, което почувствах, беше - край свърши се, утре няма да има нужда да ставам толкова рано и да бързам, няма да вървя двадесет километра. Това е спокойствие и освобождаване от отговорност към това, което трябва да направя, споделя тя.

„На 14 декември достигнах до Южния полюс. Чак след 2-2 дни усещам наистина какво съм направила и какво съм преживяла. Там не бях в състояние да мисля за това - там оцелявах”, казва още Мариета.

„Малки изследователи – от Еверест до Антарктида“: Мариета Георгиева и 110-километровият преход до Южния полюс

С тази експедиция Мариета е само на една крачка от това да покори всички големи върхове и двата полюса на Земята.

Тя разказва още, че в групата участват общо петима. „Не си говорихме, всеки върви в собственото си темпо, в редица, реално нямаш комуникация с никого. Толкова се вглъбяваш в себе си, в самото движение”, споделя още Мариета.



Тя допълва, че единственият начин да оцелееш, е да преминеш това разстояние, за да стигнеш отново до оживено място.

Георгиева разказва още, че мисълта дава сила на тялото, което трябва да извърви пътя.





„Влизаш в тази тишина и в този ритъм. Прекрасно е. Като изключим тежкото физическо натоварване, всичко останало като емоция е веднъж в живота”, завършва тя.

Целия разговор гледайте във видеото.