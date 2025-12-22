Главна дирекция "Гранична полиция" отбелязва своя професионален празник. Службата навършва 138 години. На 22 декември 1887 г. е приет първият Закон за пограничната стража, с който охраната на границата се възлага на вътрешното министерство.

Тържествата започнаха в 10:00 часа с полагане на цветя и венци пред паметника на загиналите полицаи в градинката на църквата „Св. Седмочисленици“ в София.

Снимка: Министерски съвет

На церемонията присъства премиерът в оставка Росен Желязков, който поздрави служителите. Някои от тях бяха отличени за професионалните си успехи през изминалата година.

Данните, представени по време на церемонията, показват устойчиви резултати в борбата с незаконната миграция – отчетено е значително намаление на миграционния натиск и ефективни действия срещу трафика на мигранти. От началото на 2025 г. са проведени 18 специализирани полицейски операции, довели до сериозно ограничаване на незаконния трафик и задържането на над 60 души.

Снимка: Министерски съвет

“Горд съм от работата на "Гранична полиция" и през тази година, от работата на моите колеги, от хъса, от желанието, с което работеха и резултатите, които постигнаха”, сподели директорът на “Гранична полиция” Антон Златанов.

По думите му има 70% снижение на мигрантския натиск, огромен ръст на разкритите престъпления, свързани с пропаганда, и рекорден брой на неутрализираните престъпни групи, занимаващи се с трафик на нелегална миграция.

“Колегите ми през цялата тази година положиха неимоверен труд и по охрана на самата граница, и по оперативно-издирвателните мероприятия, които провеждаме. Бяхме съпътствани от редица инциденти, участвахме в спасителни операции, но такава е нашата работа - денонощно да се изправяме срещу нарушителите”, обясни Златанов.

Той сподели, че преди година и половина щатът е бил увеличен с 1200 празни бройки. “Ние започнахме кампания, която е доста успешна - имаме огромен брой желаещи, по 6 души се състезават за 1 място. Първите 400 вече завършиха полицейската школа, вторите 400 ще влязат в края на януари. Обучението е 6 месеца, през това време ще проведем нов конкурс за нови 400, които ще влязат през юли на школа. Но това е един дълъг и бавен процес. В началото бях казал, че ще бъдат необходими около 4 години, надявам се по-бързо да успеем”, коментира той.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

“Цялото това попълване на нашия щат зависи от капацитета на обучителните центрове. Иначе кандидати имаме предостатъчно, за да можем само с един конкурс да заемем всички свободни бройки”, сподели директорът на “Гранична полиция”.

По думите му мотивацията и манталитетът на граничните полицаи са много по-различни от тези на обикновения човек. “Не винаги се разбира, но ние служим при всякакви условия. Естествено, смятам, че всички служители трябва да получават достойно възнаграждение за труда, който полагат, защото, когато всичко е наред, никой не ни обръща внимание и всички го считат за даденост. Но когато има проблем, ние сме първите, които се заемат, и първите жертви, които се дават, са от нашите редици - независимо дали са спасителни операции или в противодействие на престъпни елементи”.

“От 2 години тече доста сериозен процес по модернизация на гранична полиция. Ние използваме основно европейски фондове. Освен да бъдем с униформа на терен, от нас се изисква да бъдем и добри мениджъри. Усвояваме рекордни суми по европейските фондове, с които обновихме изцяло и надграждаме техника като радарни системи, видеонаблюдение, термовизионни камери, автомобили с висока проходимост, дронове и антидронови системи. В момента сме на едно изключително добро техническо ниво”, сподели Златанов.

По думите му “Гранична полиция” е в постоянна комуникация с Гърция относно блокадата на фермерите. “Дори от време на време те искат съдействие от нас, за да разговаряме с гръцките фермери, които са блокирали граничните преходи. Движението се блокира основно за тежкотоварен трафик, към момента автомобилите вървят. Имаме уверението от Гърция, че по време на коледните и новогодишните празници туризмът няма да бъде съпътстван с проблеми при преминаването”.

Денят е обявен за професионален празник на граничната полиция на 24 декември 1992 г. и ще бъде отбелязан с различни прояви.