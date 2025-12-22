Опити за измами през мобилни приложения във връзка преминаването на България към еврото регистрира полицията в Русе. Това съобщи заместник-директорът на Областната дирекция на МВР комисар Александър Ковачев.

"Във връзка с преминаването към еврото никоя легална институция - банкова, финансова или каквато и да е друга, няма да се свърже по телефон или особено през мобилно приложение, и да ви поиска да разкриете чувствителна банкова информация", каза комисар Ковачев. Последните два сигнала за подобен опит са постъпили в края на миналата седмица. И в двата случая извършителите са използвали заблуждаваща информация и внушения, за да получат достъп до финансови средства.

Първият сигнал е подаден от русенец на 87 години. Той съобщил, че в периода от 10-и до 18 декември е водил кореспонденция чрез мобилно приложение с лице, представило се с женско име. В хода на разговорите мъжът бил убеден, че може да инвестира средства и да реализира печалба чрез борсова търговия. За да получи обещаните средства, на три пъти той превел пари по различни банкови сметки – две на територията на България и една в чужбина, на обща стойност около 6000 лева.

По-късно, при посещение в банков офис, мъжът установил, че от личната му сметка липсва значителна сума в чуждестранна валута, равняваща се на приблизително 36 хил. лева. По случая е образувано досъдебно производство за измама и се разследва.

Вторият сигнал е подаден от 57-годишен мъж, също от Русе. Той съобщил, че получил обаждане чрез мобилно приложение от мъж, представил се за служител на финансова институция – „главен регионален мениджър“, който говорил на английски език.

Мъжът бил убеден, че се налага спешна актуализация на негов акаунт във връзка с предстоящите промени за въвеждане на еврото, като в хода на разговора предоставил данни за достъп до сметките си. Впоследствие от тях били извършени няколко неразрешени трансакции, в резултат на което му е причинена имотна вреда в размер на около 2420 лева. След като осъзнал, че е станал жертва на измама, мъжът прекратил комуникацията. По този случай също е образувано досъдебно производство и се разследва.

