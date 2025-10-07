Изтича гратисният период, в който търговците се разминават с глобите по Закона за въвеждане на еврото. От 8 октомври обаче санкциите влизат в сила. Те ще бъдат за всеки, който не изписва цените на етикетите в двете валути. Както и ако не е спазен курсът лев-евро от 1.95583 лева за 1 евро. Етикетите трябва да са ясни и четливи, а двете цени да са с еднакви размери и шрифт. Сериозни глоби са предвидени и за големите търговци, които не подават информация за цените на конкретни стоки, определени по списък от Комисията за защита на потребителите. От КЗП съобщиха за NOVA, че около 250 големи търговци са длъжни да подават данни за цените си. Към момента това задължение се изпълнява едва от около 120.

На пазара в Монтана етикетите на плодовете и зеленчуците са написани ръчно- върху картон, с флумастер или химикал. Всички цени вече са обявени и в лева, и в евро.

„Успявам да се ориентирам кое е в лева и кое е в евро. Не е проблем. Въпреки че в някои от веригите пускат отгоре еврото, а след това лева, което малко може да ни заблуди. Но тук на пазара е написано четливо”, заявява Цветана Асенова.

И ако досега глоби не се налагаха, то от четвъртък за подвеждащ етикет може да се наложи глоба от 400 до 5 000 лева.

„Готови сме. Шрифтът ще е еднакъв - да няма разлика. Ние сме ги написали на ръка, но предполагам, че клиентите се ориентират“, изрази надежда Иван Иванов, търговец на плодове и зеленчуци.



70 лева и 5 минути отнело на специалистите да настроят касовия апарат в кварталния хранителен магазин на Камен от Монтана, така че на бележката да се изписва сумата в лева и евро. Седмици обаче били нужни, за да преетикетира всички стоки в магазина.



„На 99% процента сме готови, което означава, че може някъде нещо да сме изпуснали. Все пак това са хиляди артикули в един магазин. Някои са единични бройки - по една, две бройки от вид. Но мисля, че няма да има проблеми с тези дребни пропуски“, обясни Камен Аврамов, собственик на хранителен магазин.

Големите хранителни вериги, както и аптеките с годишен оборот над 10 млн. лв., трябва ежедневно да изпращат информация към Комисията за защита на потребителите за цените на 101 стоки. От комисията обобщават данните на сайта kolkostruva.bg. Ако веригите спестят информация ги грозят глоби от 10 до 100 хиляди лева при първо нарушение.

„При повторно нарушение, т.е. ако продължава това нарушение - санкциите биха могли и да се удвоят до 200 000 лева. Санкциите са респектиращи, така че призовавам още веднъж дружествата да се съобразят с изискванията по закон”, заяви Александър Колячев от КЗП.