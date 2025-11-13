Започна прилагането на санкции срещу търговци, за които се установи, че завишават цените необосновано. Периодът на адаптация, през който контролните органи единствено издаваха предписания, приключи. Сега ефективните проверки вече са в ход — това стана ясно на заседание на механизма за еврото, свикано от министър-председателя Росен Желязков в сряда.

Във фокуса на институциите попадат стоките от първа необходимост. Проверяват се над 250 търговци в цялата страна, като при 65 от тях вече е констатирано необосновано повишаване на цените. Процесът по санкциониране вече е започнал.

В студиото на предаването "Твоят ден" гостува Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, за да коментира ситуацията и реакцията на бизнеса.

„При нас винаги има проверки — това е част от нормалния ритъм на работа на големите търговски вериги. Важно е обаче контролът да не се превръща в самоцел и да не се злоупотребява с него“, заяви Вълканов.

По думите му новите проверки се извършват чрез изискване на документи за проследяване на цените по веригата – от доставчика до търговския обект.

„Проверяващият избира конкретни стоки и иска всички документи назад във времето, за да се обоснове защо има промяна в цената. Ако става дума за увеличение, трябват доказателства. Ако има намаление, никой не пита защо“, обясни той.

До момента няма санкционирани членове на Сдружението за модерна търговия, подчерта Вълканов. Той обаче предупреди, че някои от проверките продължават с часове и натоварват сериозно работата на магазините: „Имаме случаи, при които една проверка продължава над 5 часа. Това ангажира управителя през целия ден. За компаниите това означава допълнителен административен разход“.

Според Вълканов режимът е нов и предстои да се види как ще се прилагат санкциите. Ако още в първите проверки се наложат тежки наказания, това би било знак за злоупотреба.

„В закона има диапазон на санкциите – от предупреждение до глоба. Не може веднага да се започва с максималните. Иначе ще се превърне в бухалка срещу бизнеса“, каза той.

По отношение на идеята имената на нарушителите да се оповестяват публично, Вълканов смята, че пазарът сам регулира поведението на търговците: „Потребителите са активни – ако смятат, че някъде цените са високи, просто не пазаруват там. Те сами наказват некоректните“.

Според него липсва яснота по ключовия въпрос какво означава „необосновано увеличение“. Методиката на Комисията за защита на потребителите не е представена на бизнеса.

„Понякога е трудно да се определи коя разходна компонента колко тежи в крайната цена. В една доставка може да има хляб, тоалетна хартия, яйца — различни продукти с различна себестойност и условия на съхранение. Това прави изчисленията изключително сложни“, коментира той.

На въпрос защо някои стоки – като маслото или рибата – са по-скъпи в България, Вълканов посочи, че над 90% от маслото у нас е внос. „Когато транспортът е 2500 километра, цената расте с 15–20%. Това е логично. Ако всички цени бяха еднакви навсякъде, това щеше да означава липса на конкуренция“, обясни той.

И отхвърли обвиненията, че търговските вериги изкуствено завишават цените.

„Средната брутна надценка при големите вериги е около 22–25%. От тези проценти трябва да се платят транспорт, логистика, заплати, ток, реклама, амортизации. Това е бизнес с нисък марж и той се свива все повече“, предупреди гостът.

Вълканов призна, че като потребител също забелязва повишение на цените при някои стоки, но и намаления при други. Най-осезаем пример е кафето, чиято цена расте поради борсови движения на международните пазари.

На въпрос дали самите мерки на държавата не са довели до поскъпване, Вълканов отговори, че причината е в растящите разходи на бизнеса.

„Двата допълнителни почивни дни по Нова година – 31 декември и 2 януари, ще струват на търговците три милиона лева за извънреден труд. А увеличението на осигуровките с 2% ще добави още 36 милиона разход. При такива условия е нереалистично да се очаква цените да падат“, поясни той.

