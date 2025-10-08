От утре търговците ще бъдат глобявани за нарушения при изписването на цените на етикетите в магазините в двете валути - лев и евро. Започват и съвместните проверки на КЗП и на НАП относно прилагането на Закона за въвеждането на еврото. На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки необосновано покачват цените си.

Търговците имат два задължителни ангажимента: да изписват цените в двете валути и да предоставят информация за следените от КЗП стоки на сайта kolkostruva.bg .

Етикетиране в евро и лева: Двойното обозначаване на цените вече е задължително

Около 250 търговци, с оборот над 10 млн. лева за предходната година, имат това задължение. 127 от тях вече предоставят исканата информация. Дружествата сами качват данните в платформата, а КЗП ще следи дали има спекула чрез проверки.

„Обективните икономически обстоятелства са всеки един разход на дружеството, което реализира към конкретен продукт- транспорт, покупна цена, увеличение на работна заплата. Обективните фактори са много, а като необективни приемаме, че са увеличаване на печалбата или въвеждането на еврото в България. Ние стартирахме с две дружества. А сега по последни данни са 127, които в реално време предоставят информация и очакваме още много дружества да се включат в рамките на деня, тъй като и гратисният период изтича днес. От утре ще налагаме санкции на търговците, които не предоставят данни. Около 250 е общият брой на дружествата, очакваме силна активизация от тяхна страна”, посочи и.д. председател на КЗП Александър Колячев.