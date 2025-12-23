От 24 декември започват трите официални почивни дни за Коледа, а тази година ще почиваме три дни и около Нова година - заради приемането на еврото. За работещите през тези дни обаче заплащането ще бъде различно. Минимум двойна надница се плаща на полагащите труд на официални празници, предвижда Кодексът на труда. Такива са 24, 25 и 26 декември, както и 1 януари. Ако трудът е и извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение.





Заради приемането на еврото, тази година почиваме и на 31 декември и 2 януари. Те обаче са неприсъствени дни и с увеличение от 75% ще се заплати само положеният извънреден труд.

За такъв винаги се счита работата при ненормиран работен ден. При сумирано изчисляване на работно време не се дължи това увеличение.

Димитър Димитров е решил тази година да не отваря заведенията си на 31 декември, защото казва, че за бизнеса му не е финансово оправдано. Ще работи обаче на втория извънреден почивен ден, обявен заради въвеждането на еврото - 2 януари.

„Генерално, когато се работи по празници, винаги се опитваме да стимулираме допълнително нашите служители. В празничните работни дни винаги заплащаме двойна надница, независимо от това колко клиенти имаме. От 2 януари подновяваме нормалния работен процес с пълно работно време и очакваме нашите гости”, обясни Димитров.

ГИТ напомня: Работата на официални празници се заплаща минимум двойно

В извънредния неработен ден на работа ще бъде и управителят на едно от заведенията - Никол Василева, която работи в бранша от седем години. Очаква трудът ѝ да бъде допълнително възнаграден.

Почивка и работа по празниците: Отпуск или двойна надница



От Българската стопанска камара уточняват, че има разлика в допълнителното заплащане на официалните празници и на извънредните такива тази година.

„През настоящия празничен период има както официални празници, така и неприсъствени работни дни. Това има значение по отношение на заплащането на труда, тъй като по време на празничните официални дни заплащането е двойно, а през тези неработни дни увеличението ще е 75%. Това е минимумът - тоест, ако има сключен колективен трудов договор или е заложено в други договорни отношения, увеличението на надницата може да бъде и по-високо”, обясни Жасмина Саръиванова от БСК.

Според Инспекцията по труда работата в двата извънредни неприсъствени дни тази година със 75% увеличение ще бъде заплатен трудът на работещите на ненормиран работен ден, а на тези със сумирано изчисляване на работното време не се дължи допълнително увеличение.