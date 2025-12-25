-
Дядо Коледа зарадва животинките лично
На Коледа всеки очаква подарък, скрит под елхата. Това важи и за питомците на зоопарка в Бургас. Техните изненади ще са лакомства, които обичат в коледни опаковки.
Дядо Коледа зарадва животинките лично, а първи подаръците си получиха маймунките от вида "лъвски тамарин".
Повече за празничната инициатива вижте във видеата.
