На Коледа всеки очаква подарък, скрит под елхата. Това важи и за питомците на зоопарка в Бургас. Техните изненади ще са лакомства, които обичат в коледни опаковки.

Дядо Коледа зарадва животинките лично, а първи подаръците си получиха маймунките от вида "лъвски тамарин".

Повече за празничната инициатива вижте във видеата.