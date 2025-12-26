Работните дни през 2026 година ще са 248, а работните часове - 1948. Как да комбинираме отпуска и празниците, така че да си осигурим по-дълга почивка? Съвети в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS даде адвокатът по трудово право Радостина Янева.

"Отпуск се ползва по начина, предвиден в закона – с молба до работодателя и с негово писмено разрешение. Съществуват и други практики, които не са законни, например - фиктивни болнични. Проблемът при тях е, че понякога болничният е реален, но издаден без основание. Има процедури, по които работодателят може да го оспори и органите да проверят дали документът е легитимен", обясни адвокатът.

Тя припомни, че по закон, когато празникът е в неделя, следващият ден е почивен. "Тоест почивката се прехвърля на първия работен ден след празника. Например, ако 3 март се падне в неделя, ще почиваме следващия понеделник. През 2026 г. 3 март е във вторник, а 2 и 4 март са работни дни", обясни тя.

Имаме право на над 10 вида отпуск - ползваме само някои от тях

И подчерта, че в случая може да се слее отпуската с почивните дни. "Например, може да си вземете отпуск от петък. Така почивката ви ще бъде петък, събота, неделя, понеделник и вторник. Към отпуската се броят само работните дни", подчерта тя.

И посъветва да планираме отпуската си предварително, но и да се съобразяваме с работодателя. "Работните дни са важни както за служителя, така и за работодателя. Законът изисква отпуската да се ползва официално чрез разрешение от негова страна. Той има право да откаже да пусне служителя в отпуска. Няма конкретно ограничение колко пъти в годината може да стане това, но не може да откаже отпуск за цялата година, защото минималните 20 дни годишно са гарантирани. До 10 от тях може да се отложат за следващата година при определени хипотези. Но минимумът за ползване в текущата гдоина е поне 10 дни", подчерта Янева.

Тя посъветва, в случай че работодателят откаже отпуск, да се обърнем към Инспекцията по труда. "Те проверяват дали има нарушения, дават предписание на работодателя и, ако ситуацията не се разреши, служителят може да се обърне към съд за защита на правата си", посочи Янева.

Възможност за повече почивка със сливане на отпуска и официални почивни дни - има през месец май. 1 май (петък) и 6 май (сряда) са официални празници. Така с отпуска от два дни - 4 и 5 май, може да се почива шест поредни дни.

24 май - който е официален празник, догодина е в неделя. Това означава, че и 25 май е почивен ден. Няколко дни отпуска преди това могат да ни осигурят по-дълга почивка.

През септември Денят на съединението се пада в неделя, което означава, че 7 септември също е почивен ден и може да се пуснат няколко дни отпуска преди или след това. А 22 септември - Денят на независимостта е във вторник, което означава, че може да се пусне отпуск ан 21 декември и така празничните дни да се слеят с уикенда.

През декември се почива от 24 до 28 - за Коледа. Нова година - 31 декември е в четвъртък. Тогава, за да си осигурим спокойни и весели празници, може да пуснем отпуск за дните 29, 30 и 31 декември и на 1 януари. И ще почиваме общо 11 дни.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова