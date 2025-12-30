Заместник-министър на земеделието и храните д-р Лозана Василева съобщи, че през 2025 г. секторът е получил рекордно финансово подпомагане в размер на 4,4 млрд. лева.

За сравнение през 2024 г. помощите са били 3,8 млрд. лева, а през 2023 г. – 3 млрд. лева. По думите на Василева този значителен резултат е постигнат благодарение на усилията на ръководството на Министерството на земеделието и храните, както и на Държавен фонд „Земеделие“.

От общата сума най-голяма част – 2,2 млрд. лева, са били директни плащания на площ. Средствата са постъпили по сметките на земеделските производители в подкрепа на сектора и целят стимулиране на устойчиво земеделие и развитие на бранша.

