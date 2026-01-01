524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ на 31 декември 2025 г. От тях 11 възрастни и 4 деца са били докарани с линейки. Най-много са преминалите през травматологичния кабинет. 91 от прегледаните в последния ден на годината са приети в болницата.

В първите часове на новата 2026 година спешна помощ е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства. До 9:00 часа сутринта на 1 януари вече са прегледани 86 пациенти – 62 възрастни и 24 деца.

В новогодишната нощ натоварено е било дежурството и в Отделението по неврохирургия на „Пирогов“. 15-годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника. Оперирано е и дете на 11 години от Плевен, което е получило исхемичен инсулт. За лечение е прието и дете на 14 години, което има тежка съчетана травма в следствие на падане от седмия етаж. Спешна терапия е оказана и на пациентка от Перник с туморна формация в мозъка и на жена от Сандански с контузия на мозъка.

През 2025 година в Спешното отделение на „Пирогов“ медицинска помощ са получили 265 000 пациенти, като над 59 000 от тях са били приети за лечение в болницата. 5300 от болните са били докарани с линейки на центровете за спешна медицинска помощ. Здравно неосигурените лекувани в спешната болница са близо 17 000.

От 5 януари започва подготовката за ремонта и преустройството на Спешното отделение в „Пирогов“. Ръководството на болницата благодари на Министерския съвет, който отпусна за целта 2 608 882 лева.

Редактор: Цветина Петкова