Серия от земетресения бе регистрирана в района на Благоевград в следобедните часове на 2 януари. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ – БАН), два труса са разлюлели региона в рамките на по-малко от два часа.

Второто земетресение е регистрирано в 17:52 часа с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер. То е било с дълбочина 16 км, а епицентърът му е в района на Благоевград, предаде кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

Как Земята се разкъсва: Историята зад земетресенията и скалата на Рихтер

Преди това, в 16:10 ч., бе отчетен първият трус с магнитуд 3,7 по Рихтер. Неговият епицентър бе локализиран в района на Симитли – на близо 14 км от града и на 15 км от Благоевград. Първото земетресение бе с дълбочина 15 км.

По данни на сеизмолозите трусовете са регистрирани на отстояние около 40 км от Сандански и на 80 км от София.

Снимка: БАН

Редактор: Калина Петкова