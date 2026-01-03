В село Левка, на края на България, близо до Свиленград, времето сякаш тече по-бавно. Тук живеят едва 277 души, за които смяната на валутата не е просто икономическа новина, а личен преход. Защото името на селото пази спомен за лева – валутата, с която са свързани поколения, истории и ежедневие.

Произходът на името Левка е обвит в предания. Едни го свързват с тополите, които растат из този край, други – със сеченето на монети в миналото. Според трета версия, разказана от най-възрастния жител на селото – 93-годишния дядо Продан – тук някога е съществувал градът Левкион, разрушен по време на османското владичество. Хората били разселени, а години по-късно потомците им отново се установили на това място.

„Левът е за цялата страна, а Левка си остава с името Левка и с лева“, казва дядо Продан. За него валутата е част от историята, но не и пречка пред бъдещето.

Днес промяната влиза в селото тихо – през пощата, магазина, кафенето. Там, на чаша кафе, се водят разговорите за пенсии, цени и нови банкноти. Макар че за мнозина еврото буди тревоги, в Левка преобладава спокойствието. Хората разчитат на опита си и вярват, че ще се справят.

Бившата кметица на селото - баба Маринка също не вижда повод за паника. Според нея местните са достатъчно разумни и подготвени, за да свикнат бързо с новата валута. А когато темата за цените излезе на преден план, и тя, и дядо Продан са единодушни – ако има злоупотреби, те няма да са заради еврото.

В Левка помощ идва и от съседката Карин – холандка, живяла в три държави и работила с три различни валути. За нея еврото е познато, но тя добре помни трудния преход в Нидерландия, когато страната се разделя с гулдена. Затова с търпение помага на възрастните хора в селото да се ориентират в новите банкноти.

За дядо Продан и баба Маринка еврото носи усещане за свобода. Свобода да пътуваш, да плащаш без да сменяш пари, да се чувстваш част от нещо по-голямо.

И макар мненията да се разминават, в Левка надеждата е обща – промяната да донесе повече спокойствие, сигурност и нормален живот. А името на селото да продължи да напомня за миналото, докато хората гледат напред – отвъд ежедневието.

