Очаквам ръководството на “Бургасбус” да коригира цената на билета в евро в полза на пътниците и да спази закона. Това заяви кметът на града Димитър Николов, след вчерашната информация на НАП, че при направена проверка е установено, че има икономически необосновано увеличение на цената на билета на фирма за обезпечаване на линиите на градския транспорт в Бургас.

"Осигурили сме всичко на "Бургасбус"! Проекти, които да го превърнат от кретаща общинска фирма с раздрънкани "Чавдар"- и, в дружество с над 100 автобуса, 56 електробуса, зарядни станции, фотоволтаичен парк и система за съхранение на електроенергия! Осигурили сме проекти, че да има система за позициониране на превозните средства, информация на пътниците в реално време, с мобилно приложение, система за електронно таксуване, видео наблюдение в автобусите и на спирките и какво ли още не", пише още той в своя профил във Facebook.

НАП установи необосновано увеличение на цената на билета за градски транспорт в Бургас

"И не само това! Всяка година принципалът на Дружеството - Общински съвет гласува средства от общинския бюджет, за да дофинансираме картите на ученици, студенти, пенсионери, многодетни майки, хора с увреждания на двигателния апарат, онкоболни и т.н.! Дофинансираме и услугата “Позвъни и се вози", за трудноподвижни граждани от дома им! И единственото изискване, което сме имали към “Бургасбус” е: На първо място- да спазват закона! Да се грижат за доброто обслужване на пътниците! Да обезпечат добре служителите на дружеството, така че да няма криза с кадрите!", пише още в публикацията.

Николов посочи, че закръглянето на цената на билета в евро в разрез със Закона за еврото и "не подлежи на коментар!"

"Очаквам още утре, ръководството на "Бургасбус" да внесе нова докладна в Общинския съвет, в която да коригира в полза на пътниците цената на билета в евро! Спазвайки закона!

Ако не го направи, знам, че представители на принципала ще направят това.

Защото законът не трябва да се коментира, той трябва да се спазва! И други вариации по темата няма!", завърщва кметът на града.

