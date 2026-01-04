България отдава почит към големия Димитър Пенев. Легендарният футболист и треньор ни напусна вчера, само месеци след като навърши 80 години. В момента виждате картина на живо от стадион "Българска армия" в София, където привърженици на ЦСКА от снощи оставят цветя в памет на Димитър Пенев.

А поклонението пред стратега от Мировяне, както с любов го наричаха и футболисти, и фенове, е утре от 10 часа на националния стадион „Васил Левски”.

Как ще го запомнят приятели и колеги?

Най-великият! Патриархът на футбола ни: България се прощава с Димитър Пенев

"С него беше весело", така вратарят Димитър Попов започва разказа си за треньор номер 1. Той разказва, че някои от репликите на Пенев са станали много популярни.

През паметната 1994 година Димитър Попов е резервен страж в звездния тим на България. А работата с Димитът Пенев остава незабравима следа в живота му. "Беше весел и приятен човек, който не създаваше напрежение в другите", казва още той.

За Валентин Михов патриархът на българския футбол ще остане верен приятел. Той е редом до Пенев по време на световното в САЩ и заедно споделят историческия успех в българския футбол.

"Остана си човек, действително човек. Спокоен, никога не съм чул да обиди някого. И за това му казват и стратег. Казваме, че той е Пеневата чета - ами той е воевода, той е голям. Така си го оприличавам. И искам да се усмихна, защото с Пенев винаги беше така - когато го видя и се усмихвам", разказва Михов.

Велик треньор, незабравим човек и емблематична личност в българския футбол - такъв ще остане завинаги Димитър Пенев в спомените на звездния тим от 94-та.



"Наистина имаше усета да разпознава всеки футболист какво може. В годините го е доказал със селекцията, която е правил в ЦСКА", казва Даниел Боримиров.

"Хуморът беше на първо място, но също така беше и серизоен човек. Дори не знаехме кога е сериозен, кога говори на майтап.

Но както с хумор се отнасяше той, беше също така и сериозен. И ние даже не знаехме кога е сериозен и кога е на майтап", споделя Златко Янков.