В Бургас Националната асоциация за приемна грижа представи необичайна изложба, носеща името „Променени“. Експозицията с ликове на млади хора, израснали в приемни семейства, събра на едно място приемни родители, които се стремят да направят живота на десетки деца в риск по-добър.

Фотоизложбата с 20 портрета на млади хора, израснали в приемни семейства, представя едни от най-важните им моменти – абитуриентския им бал. Млади хора с усмивки на лицата си и мечти в душите си, а за приемните им родители – истинска гордост и доказателство за добре свършена работа.

На един от портретите е и Светла – чаровно момиче, намерило дом и закрила в дома на Гинка Илиева.

„Сега живее сама, работи. Някак се справя в живота – къде сама, къде с наша подкрепа. Но мога да кажа, че съм успяла, защото когато си в приемно семейство, имаш дом. Има хора, които те обичат, има хора, на които разчиташ”, казва Гинка Илиева.

Гинка е програмен мениджър на Националната асоциация за приемна грижа, но и самата тя е отгледана в дом и в приемно семейство. Убедена е, че най-успешната формула да спасим дете в риск е приемната среда, с дом и семейство.

В това вярва и семейството на Радостина, която вече е отгледала седем деца. Пет от тях са осиновени, а за две от тях се грижи и в момента.

„Никое дете, независимо дали е малко или голямо, не заслужава да ходи по улиците и да няма кой да го прибере вечер, да няма кой да го иска, да няма кой да се погрижи за него и да му помогне, когато има нужда. Ние това правим – отглеждаме ги, възпитаваме ги. Ние сме им учители, психолози, лекари – всичко сме за тях”, казва Радостина Соколова.

Тя признава, че раздялата с тези деца е трудна и емоционална, а всяко от тях е оставило отпечатък в сърцето ѝ. Приемните родители често са не просто съратници, но и съветници, възпитатели и дори психолози.

„Има деца, които в повечето случаи са изнасилвани, пребивани, малтретирани, използвани за просия и за всякакви други неща. Деца, пребивани до безсъзнание, с тежки белези по телата и по душите си. Ние много често трябва да лекуваме тези душички”, казва Гинка Илиева.

Единствената у нас асоциация работи съвместно с всички институции, със социалните работници и отдел „Закрила на детето”. Превенцията и работата с рискови семейства, които са на път да се откажат от грижата за биологичните си деца, е приоритет за центровете за обществена подкрепа.

„Биологичните родители винаги биват подкрепяни – и със социална, и с психологическа работа, включително и с финансова помощ, за да се запази биологичната връзка с детето в семейната среда”, обясни Даниел Борисов, директор „Здравеопазване, превенции и социални дейности”, Община Бургас.

Данните сочат, че броят на семействата в риск е относително устойчив, като причините за изоставяне на деца се запазват през годините.

„Най-често това се случва поради увреждания, които има самото дете, и невъзможност на родителите да се справят с отглеждането му. Но предвид нарастващия брой социални услуги и подкрепата за семействата, броят на изоставянията устойчиво намалява”, каза Борисов.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова