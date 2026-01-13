Във фоайето на Община Бургас беше открита емоционалната фотоизложба „Променените”. Тя представя живота след приемната грижа през обектива на 20 портрета на млади хора, заснети в един от най-важните моменти в живота им – техния абитуриентски бал.

Експозицията, организирана от Националната асоциация за приемна грижа, има за цел да разкаже истории, които до момента са оставали скрити за обществото поради специфичния социален статус на младежите. Чрез тези образи инициаторите се надяват да мотивират повече семейства да отворят домовете си за деца в риск.

Повече от 80% от децата в приемни семейства са преживели насилие преди това

Към момента в България над 1400 семейства предоставят приемна грижа, като само в София те са около 300. В Бургас и региона ситуацията е динамична:

Бургас област: 49 приемни семейства с настанени деца.

Община Бургас: 20 приемни семейства.

Свободни места: В момента в региона има 8 свободни приемни семейства.

„Имаме и кандидати за приемни семейства, които в момента преминават през период на обучение и проучване, преди да бъдат утвърдени”, обясни Живка Торлакова от Националната асоциация за приемна грижа.

Освен социалната мисия на изложбата, от Асоциацията използват трибуната, за да апелират за важни законодателни промени. Основното искане е държавата да осигури подкрепа, грижа и внимание за младежите и след като те напуснат приемното семейство при навършване на пълнолетие. Целта е да се гарантира по-плавен и сигурен преход към техния самостоятелен живот.

Изложбата „Променените” остава експонирана в Община Бургас, за да напомня, че зад всеки портрет стои една преобразена съдба, благодарение на обичта и грижата в семейна среда.