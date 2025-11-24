Снимка, илюстративна: iStock
-
Промените на раздора: Докъде ще стигне спорът за движението в центъра на София
-
Спортни новини (24.11.2025 - обедна)
-
Конвоират Благомир Коцев от софийския във варненския затвор
-
Вдигат командировъчните заради приемането на еврото
-
Живот с аутизъм в България: Родители се борят сами да отворят дневен център в Стрелча
-
Споровете за парите на държавата: Заявки за протести и блокада на парламента
Повече за тревожната тенденция разказва Десислава Тодорова
Тревожни данни - повече от 80% от децата в приемни семейства са преживели физическо или емоционално насилие преди да бъдат настанени в приемно семейство. А там, където би трябвало да получават подкрепа - в училище, тези деца обикновено се сблъскват с предразсъдъци от страна на учители и съученици. Изводите са от допитване на Националната асоциация за приемна грижа. За историите отвъд статистиката говорим приемният родител Десислава Тодорова в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Тя посочи, че броят на тези деца расте. Те са изведени от биологичните им семейства след побои и насилвания и са настанени при приемните си семейства.
Тя разказа, че в нейния дом е настанено точно такова дете. „Това са деца, които идват с много страх в сърцето си, с много големи липси, които се стараем да запълваме. Това да трудни деца, имат нужда от много любов, постоянство, много прегръдки и старание да бъдат заличени травмите, нанесени от техните насилници”, допълни тя.
Тодорова беше категорична, че с родители от рискови групи трябва да се работи, но не само това – те трябва да носят и наказателна отговорност. Тя обясни още, че такива деца много трудно се връщат към нормалния начин на живот, след като са преживели такава агресия и тормоз.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни