През първата седмица след въвеждането на еврото имаше проблеми, но във втората те намаляха. Страната ни стартира в еврозоната с по-малко трудности в сравнение с Хърватия и пазарната обстановка в момента е спокойна. Това каза председателят на Координационния съвет за въвеждане на еврото Владимир Николов в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Богомил Николов: Пазарът реагира, когато цените са повишени необосновано

Николов отбеляза, че най-често постъпват сигнали за закръгляване на цени и повишаване стойността на услуги, особено в ресторанти, детски столове и кухни. Имало оплаквания и от аптеки. „Фокусът на проверките на НАП и КЗК продължават да бъдат паркинги, фризьорски и козметични салони, малки магазинчета и закусвални“, добави председателят на Координационния съвет.

Експертът коментира и сигнал, подаден до NOVA от жена във Велико Търново, която твърди, че изтеглила от банкомат скъсана банкнота от 10 евро. „По случая ще бъде извършена проверка. В такива ситуации трябва незабавно да се сезира съответната банка“, подчерта той.

Продължават засилените проверки на НАП заради въвеждането на еврото

По отношение на цените на основните хранителни продукти, Николов каза, че има леко повишение, особено при плодове и зеленчуци, което се обяснява с особеностите на сезона.

