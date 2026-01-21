-
Координационният център към Механизма за еврото: Близо 60% от левовете в обращение са изтеглени
-
Процесът на въвеждане на еврото в България: Обменяме по 700 млн. лева на ден
-
Еврогрупата приветства плавния преход на България към единната валута
-
НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро
-
Продължават засилените проверки на НАП заради въвеждането на еврото
-
Илия Лингорски: Преходът към еврото у нас ще служи като пример за други държави
Това каза председателят на Координационния съвет за въвеждане на еврото Владимир Николов
През първата седмица след въвеждането на еврото имаше проблеми, но във втората те намаляха. Страната ни стартира в еврозоната с по-малко трудности в сравнение с Хърватия и пазарната обстановка в момента е спокойна. Това каза председателят на Координационния съвет за въвеждане на еврото Владимир Николов в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Богомил Николов: Пазарът реагира, когато цените са повишени необосновано
Николов отбеляза, че най-често постъпват сигнали за закръгляване на цени и повишаване стойността на услуги, особено в ресторанти, детски столове и кухни. Имало оплаквания и от аптеки. „Фокусът на проверките на НАП и КЗК продължават да бъдат паркинги, фризьорски и козметични салони, малки магазинчета и закусвални“, добави председателят на Координационния съвет.
Експертът коментира и сигнал, подаден до NOVA от жена във Велико Търново, която твърди, че изтеглила от банкомат скъсана банкнота от 10 евро. „По случая ще бъде извършена проверка. В такива ситуации трябва незабавно да се сезира съответната банка“, подчерта той.
Продължават засилените проверки на НАП заради въвеждането на еврото
По отношение на цените на основните хранителни продукти, Николов каза, че има леко повишение, особено при плодове и зеленчуци, което се обяснява с особеностите на сезона.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни