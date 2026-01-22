Снимка: gettyimages
Пробата е взета по време на Олимпиадата в Рио през 2016 г.
Ивет Лалова-Колио е уличена в употреба на допинг, съобщават от Международната агенция за тестване (ITA).
Проба, дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г. - по време на Олимпиадата в Рио, е дала неблагоприятен резултат (AAF) за веществото остарин. Извършеният анализ е повторен и е направен по нови методи, съобщават от агенцията. Пробите са били отрицателни при първоначалния анализ, но са повторно проверени заради технологичния напредък.
Лалова има право да поиска анализ на Б-пробата си, а случаят предстои да бъде разгледан от Спортния арбитражен съд.
На Игрите през 2016-а Лалова-Колио участва в дисциплината бягане на 200 метра при жените и завърши на осмо място.Редактор: Маргарита Стоянчева
