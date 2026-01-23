Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян от собствениците и охранителите, по думите му – безпричинно. Случаят е от ранните часове на събота, 17 януари. Мъжът е със счупен нос, отоци и кръвонасядания по лицето и има издадено медицинско свидетелство.

Първоначално бил ударен веднъж и си тръгнал, а после се върнал, защото забравил свои вещи. Тогава бил завързан с белезници, удрян и ритан в главата. Това е вторият случай за побой във въпросното заведение, за който разказваме.

Според потърпевшия Кристиян Костов в петък вечер отишъл на дискотека със свои приятели. "Около 4 часа сутринта отидох при диджея да си поръчам песен и там служител на дискотеката ме удари. Аз избягах и извиках приятелката си, която ме докара обратно. Дискотеката беше затворила и помолих да извикат един от шефовете ѝ - Вальо, когото познавам, тъй като си бях забравил якето с документите и телефона. Накараха ме да вляза вътре, поисках запис от камерите заради удара. Последва спор с моя познат, който управлява дискотеката, той ме удари и паднах на земята. Вързаха ме с белезници, започнаха да ме ритат в главата - всичко се случи пред приятелката ми. Братът на Вальо също дойде и се включи в побоя. В някакъв момент съм загубил съзнание", разказа той.

По думите му впоследствие бил арестуван. "Извадих си медицинско. Носът ми е счупен и имам сътресение. За пръв път ми се случва такова нещо в тази дискотека, но и мои приятели са били бити там. С нищо не съм предизвикал агресията", каза Костов.

От дискотеката отрекоха обвиненията, като въпросният собственик на нощния локал твърди, че Кристиян е създавал проблеми при всяко свое посещение. "В споменатата нощ той се сби с клиент на заведението, разби му устата и избяга. Върна се след края на работното време със заплахи и ругатни за семейството ми. Нямаше охрана, бяхме аз, сервитьорка и барманка. Бях му прибрал дрехите. Той ме удари няколко пъти, след това аз реагирах и го задържах по надлежния ред на частната охранителна дейност - имаме право да му сложим белезници и да го предадем на полицията", разказа своята версия собственикът на дискотеката. Той твърди, че Кристиян е криминално проявен - задържан е за притежание на наркотици. Според собственика подалият сигнала е част от група хора, наети с цел дискредитиране на бизнеса им, което да доведе до отнемането му.

МВР е започнало проверка по случая.

