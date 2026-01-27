Грипната обстановка в страната остава сложна. В Пловдив обявиха грипна епидемия, а от сряда влизат в сила противоепидемичните мерки в областта.

Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип - 225 случая на 10 000 души население.

Ограничават се свижданията в лечебните заведения, както и в специализираните институции за социални услуги и услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Спират се също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Учениците преминават на онлайн форма на обучение, но детските градини и яслите ще продължат да работят, като за тях е въведен т. нар. "медицински филтър" на входовете.

Според РЗИ - Пловдив тези мерки са необходимост и би трябвало да намалят разпространението на вируса.

"В Пловдив по-засегнати са децата и учениците, което значи, че по-възрастните пловдичани прибягват до ваксинация", информира доц. Християна Бацелова, главен епидемиолог на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Тя предупреди, че началото на грипа протича остро: "Това е едно заболяване, от което винаги съм се страхувала, защото може да е и по-леко, и по-тежко. Не знаем как ще премине при всеки организъм, затова е най-добре да не се разболяваме."

Доцентът коментира, че след преболедуване се изгражда краткотраен имунитет, но не е изключено да се заразим от друг щам.

"Може да засегне всички органи. Много е важно навременно започване на лечението особено при хронично заболяване", предупреди доц. Бацелова.

По отношение на ваксините тя информира, че всеки над 6-годишна възраст може да бъде имунизиран срещу грип. "Не е късно да се ваксинираме, стига да не сме се заразили. Препоръчително е да се ваксинират бременни жени", каза още тя. Според доц. Бацелова назалната ваксина е най-добрият вариант, защото спира разпространението на вируса още в начален стадии.

Други мерки, които препоръчва епидемиологът, включват маска за лице, в лечебните заведения, добра хигиена, дезинфекция, ограничаване на контактите.

Очакванията на специалиста са и през февруари и март месец да има "грипна опашка".

В Бургас пък мерките са в сила до края на работната седмица. В част от другите области заболеваемостта достига и дори надхвърля епидемичните нива. До момента в предепидемична обстановка бяха София - област, Велико Търново, Русе и Смолян, а към тях се присъединяват Сливен, Търговище, Монтана и Плевен.

На този фон от днес учениците във Варна се връщат в клас, след като грипната епидемия в областта беше отменена. В клас вече са и учениците в Добричко след седмица на дистанционно обучение.