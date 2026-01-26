Грипът обхвана още една област у нас. Пловдив обяви грипна епидемия. Противоепидемични мерки ще бъдат въведени от сряда – 28 януари до 6-ти февруари, съобщиха за NOVA от Регионалната здравна инспекция в града.

Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип. Броят им скочи до 225 случая на 10 000 души население. Прагът е 210 пациенти с остро респираторно заболяване на 10 000 души.

Учениците минават в онлайн форма на обучение. 20% от учителите също са болни. Преустановяват се свижданията в лечебните заведения, както и профилактичните прегледи и имунизациите. Към момента има достатъчно места в болниците. Детските градини и яслите ще продължат да работят, като на входовете им ще се извършва т.нар. „филтър”. Засега болниците разполагат с достатъчно свободни легла, но в аптечната мрежа липсват противогрипни ваксини.

Каква е ситуацията с вирусите според епидемиологията, базирана на отпадните води

Грипната обстановка в страната остава напрегната, като в част от областите заболяемостта достига и надхвърля епидемичните нива. До момента в предепидемична обстановка бяха София-област, Велико Търново, Русе и Смолян, а към тях се присъединяват Сливен, Ямбол, Търговище, Монтана и Плевен. Данните за изминалата седмица показват леко увеличение на случаите на остри респираторни заболявания и грип в сравнение с предходния период.

Отчетени са 5200 случая сред близо 348 хиляди наблюдавани души. Това означава, че на всеки 10 000 души се разболяват около 149. Седмица по-рано случаите са били малко по-малко – 5055, или около 145 на 10 000 души. Като цяло разпространението на заболяванията в страната остава почти без промяна, а най-засегнати продължават да са малките деца и учениците до 14-годишна възраст.

По региони се наблюдава неравномерна динамика. Област Бургас продължава да поддържа епидемични нива на заболяемост. В същото време Варна и Добрич излизат от епидемичната зона, след като броят на заболелите там намалява. Учениците във Варна се връщат в клас, но се препоръчва носенето на маски.

Високи нива на заболяемост се запазват във Велико Търново, а в Сливен се отчита допълнително покачване спрямо предходната седмица. В редица области – сред които Ямбол, Монтана, Смолян, София-област, Плевен, Търговище и Русе, показателите са около или малко над прага от 95-ия персентил. В останалата част от страната нивата на заболяемост остават средни или ниски.