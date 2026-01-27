67% от наличността на левовете вече не е в обращение - 2/3 от масата. Само 10 милиарда остават в разплащателната система на страната. Това съобщиха от Координационният център към Механизма за еврото на предпоследния си брифинг преди 1 февруари, когато еврото остава единствената официална валута у нас.

Центърът беше създаден в края на 2025 г. като национално звено за мониторинг, координация и контрол на процеса по въвеждане на еврото в България. Той има за цел да осигури безпроблемен преход от лева към евро, да следи за неправилни практики, проблеми в търговията и обмена, и да информира гражданите и бизнеса за текущото развитие на процеса.

Близо 37% от левовете вече са изтеглени от обращение от БНБ

Председаталят на центъра Владимир Иванов посочи, че пазарът в България е в добра кондиция, затова призова към рационалност. Той напомни, че от втория месец на 2026 година левът отпада като законно разплащателно средство в страната.

"Всички налични левове в банкноти и монети могат да бъдат обменяни без такси в БНБ безсрочно, а в търговските банки до 30 юни. Не бива да има паника и припряност. Процедът по изземване на лева върви много добре - 67% от наличността вече не е в обращение - а това прави 2/3 от масата. Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната. Призоваваме търговци от големи населени места да не обменят левове в пощите в малките села. Забелязва се спад в жалбите - от 3000 са под 900", разкри Иванов.

Той изнесе и данни за процеса на преход между двете валути:

► "Български пощи'' - до 23 януари 2026 г. са осъществени 24 172 броя операции на стойност около 47 млн. лева. В северен централен регион са изплатени 11 милиона, в южен - 9 милиона. От 5 януари са направени 65 211 операции за над 95 милиона лева.

► КЗП - до 22 януари са извършени 370 проверки. Образувани 17 административно-наказателни преписки, издадени са 5 наказателни постановления и 7 споразумения. Проверени са хранителни магазини, паркинги, аптеки, училищни столове и други сигнали.

► НАП - до 25 януари са извършени 1441 проверки на 394 хранителни магазина, 30 фризьорски и козметични салона, 11 хотела, 30 паркинга и 15 фитнес зали. От 1 януари са извършени общо 4885 проверки. Установени са 300 нарушения, образувани са 293 административно-наказателни преписки, има и 67 издадени наказателни постановления за близо 185 000 евро.

► БАБХ - до 23 януари - 146 проверки на обекти за стоки от малката потребителска кошница, връчени са 2 предписания.

► Нови 23 случая на опити за прокарване на неистински банкноти, образувани са 11 производства. Регистрирани са 12 преписки, иззети са над 100 банкноти по 100 евро, 51 по 10 евро, 2 по 20 евро, 4 по 50 евро, 2 по 200 евро и 3 по 500 евро. От началото на годината са регистирани общо 71 случая на фалшиви евробанкноти.

От БНБ уточниха, че всички евробанкноти са законно платежно средство и няма основание, освен при съмнение за неистинско платежно средство, търговец да откаже да бъде заплатено с 200 евро. Според банката неприемливо е да се заплаща с толкова едра банкнота, ако покупката е в много по-малък размер, тъй като това не говори за добросъвестност.