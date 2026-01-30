Изтичат последните дни на българския лев. В събота за последнот ще използваме валутата като официално разплащателно средство у нас. От 1 февруари плащанията ще стават само в евро. Етикетите в двете валути в търговските обекти обаче ще виждаме още месеци.

КЗП съветва търговците да се снабдят с евромонети

Припомняме, обмяната на левове в евро до края на юни е без такси в клоновете на търговските банки и пощите, а на касите на Българската народна банка услугата ще се извършва безплатно и безсрочно.

Редактор: Дарина Методиева