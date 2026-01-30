-
Движим се в темпото на Словакия и Хърватия – последните държави преди нас, които приеха еврото. Даже се справихме по-добре от хърватите. Защото имахме възможност да не повтаряме техните грешки. Процесът по въвеждането на единната валута се движи добре като цяло. Всичко мина доста гладко като тренд. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов.
Той коментира и въпроса изчезва ли на 100 процента валутата след обмяната, като даде пример с Германия: "Там доста голям процент от марките все още се държат от хората, въпреки че могат да бъдат обменени. По моя информация около 18% все още са в обращение, което никак не е малко. И тук може би ще остане част от сумата".
"Има колекционери, които задържат банкнотите за спомен. Има унищожени банкноти, има такива, които са прибрани, скрити или ненамерени. В крайна сметка, дори и малък процент, около 10%, може да остане неприбран", даде пример той.
По оттношение на това какво ще стане с извадените от обращение български левове Иванов подчерта, че "те подлежат на унищожаване". "Ще бъдат унищожени само хартии. След изваждането им от обращение - тези пари имат само нумизматична стойност", припомни той.
Иванов подчерта, че проверките, които се извършват от Нова година досега, продължават и към момента, и ще продължават напред. "Законът за еврото действа до август, така че няма причина да се намалява интензитетът им. Основните нарушения, които констатираме са неправилно превалутиране и съответно необосновано повишаване на цените, що се касае до Закона за въвеждане на еврото.
Целия разговор гледайте във видеото.
