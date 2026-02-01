Тази нощ България официално се раздели с лева. Валутата, която повече от век беше част от ежедневието на българите, отстъпи място на еврото. Последните ѝ минути преминаха в денонощни магазини, барове, таксита и по улиците на страната.

Властта даде 31 дни на хората и бизнеса, за да свикнат с новата реалност – доходите и разходите вече са в евро. Преди левът окончателно да остане в историята, мнозина избраха да запазят част от него като спомен – от банкноти и монети до сувенирни копия, издадени от БНБ и ясно обозначени като неплатежни.

Историческо: От днес плащаме единствено с евро

Въпреки официалния край, процесът по изтегляне на лева все още не е напълно завършен. По данни на Българската народна банка през последната седмица са били изтеглени близо две трети от парите в обращение. В домовете на хората и в бизнеса обаче все още остават малко под 10 милиарда лева – скрити в буркани, шкафове, бидони и под матраци.

Количеството е внушително – ако тези пари бяха изцяло в банкноти от по 100 лева и подредени една върху друга, биха образували купчина с височина от около 10 000 метра – по-висока от връх Еверест. Общото им тегло надхвърля 100 тона, а обемът им е достатъчен да запълни малък склад или средно голям апартамент.

В последните минути преди полунощ животът в "Студентски град" не спря. Проверка на NOVA сред млади хора показа, че повечето вече са се разделили с левовете си и разполагат само с евро или стотинки. Малко след полунощ левът официално престана да бъде разплащателно средство, макар че на практика все още имаше объркани хора.

Таксиметрови шофьори признават, че в първите дни след промяната подобни случаи са напълно възможни. Някои от тях биха приели плащане в левове, ако няма друг вариант, тъй като все още съществува срок за обмен, а според тях клиентът трябва да остане доволен. По думите им през последните дни едва около 10% от плащанията са били в левове, а останалите – в евро или с карта.

