„Днес се навършва един месец от присъединяването на България към еврозоната, което означава, че вече 358 милиона души споделяме общата валута и общото си бъдеще.“ Това написа във Facebook председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

Историческо: От днес плащаме единствено с евро

Припомняме, че в полунощ на 31 януари 2026 г. изтече едномесечният срок, в който еврото и лева бяха заедно в обращение. От днес, 1 февруари, официалното платежно средство в България е единната европейска валута.

Левът няма да се приема при заплащане на стоки, услуги и задължения. Гражданите са длъжни да плащат в евро, търговците вече не бива да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща единствено в евро.

Ако все още разполагате с левове, можете да ги замените без такси в търговските банки и в „Български пощи“, където няма банкови клонове, до 30 юни 2026 година. След този период Българската народна банка ще продължи да обменя левове за евро безсрочно и безплатно.

