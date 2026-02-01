Снимка: "Да хванеш гората"/ Facebook
финалистка в „Мисис България“ и строителен предприемач избират да напуснат шумната София и да започнат нов живот на село
Фитнес инструктор, състезател по културизъм и финалистка в „Мисис България“ и предприемач със строителен бизнес избират да напуснат динамиката на София и да започнат нов живот на село. Дима осъзнават, че животът в големия град отнема повече, отколкото им дава, и се местят в село Чибаовци.
Днес вместо тежести Дима отглежда зеле, а едногодишният им син Вальо е любимец на местните хора. Семейството има амбициозна мечта – да превърне старата селска кръчма, която са купили, в уютен ресторант с детски кът и хлебарна.
Историята на Дима и Валентин от първо лице можете да видите във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
