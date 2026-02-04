Синоптиците предупреждават за обилни валежи в четвъртък. Те ще обхванат по-голямата част на страната.

♦ Червен код е обявен в областите Къджали и Смолян. Там е най-висока опасността от падането на голямо количество дъжд.

♦ Опасно ще бъде времето и в областите Хасково, Стара Загора и Сливен, където се очакват също валежи от дъжд. Обявен е оранжев код.

♦ Жълт код заради обилни валежи ще бъде в сила за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Бургас, Шумен и Варна.

♦ В Ловеч, Габрово и Велико Търново кодът също е жълт, но валежите ще бъдат и от дъжд, и от сняг.

♦ Сняг ще вали в областите Перник, София – град, Софийска област, Плевен, Враца, Монтана и Видин. За тези райони също важи жълт код.

Спокойна ще бъде обстановката в областите Кюстендил, Русе, Разград, Търговище, Силистра и Добрич.

Редактор: Цветина Петрова