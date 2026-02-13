Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Движението в участъка е временно преустановено
Тежък пътен инцидент затвори временно главния път Велико Търново – Русе в петък сутрин. Произшествието е станало около 6:00 часа в района на село Петко Каравелово. Товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал пешеходка. Жената е починала на място.
На местопроизшествието се извършва оглед от екипи на полицията. Причините за инцидента се изясняват.
Камион блъсна и уби пешеходка в Плевен
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути.
