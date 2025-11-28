Пешеходка е загинала при пътен инцидент в Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Пътният инцидент е станал на кръстовището на улиците „Асен Халачев“ и „Васил Левски“.

Сигналът е постъпил в полицията в 11:15 часа. 65-годишен водач на товарен автомобил при маневра е блъснал движеща се на уличното платно пешеходка на 80 години.

Шофьор блъсна две жени на пешеходна пътека в центъра на София

Пострадалата жена е транспортирана в тежко състояние в плевенска болница, където по-късно е починала, посочиха от полицията.

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на водача, направени с техническо средство, са отрицателни. Сезирана прокуратурата в Плевен.

Редактор: Цветина Петкова