Шофьор блъсна две жени, пресичащи на пешеходна пътека в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Инцидентът е станал на на булевард "Христо Ботев" и ул. "Позитано".

Мъжът, управлявал автомобила, е с увреждане. Двете жени са с леки наранявания и са транспортирани в болница.

Водачът не е шофирал под влиянието на алкохол или наркотици. По първоначална информация вината е негова.

Редактор: Дарина Методиева