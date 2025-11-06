Снимка: iStock
Пострадалите са транспортирани в болница
Шофьор блъсна две жени, пресичащи на пешеходна пътека в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Инцидентът е станал на на булевард "Христо Ботев" и ул. "Позитано".
Мъжът, управлявал автомобила, е с увреждане. Двете жени са с леки наранявания и са транспортирани в болница.
Водачът не е шофирал под влиянието на алкохол или наркотици. По първоначална информация вината е негова.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Марин Колев, БТА
