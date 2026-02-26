Снимка: iStock
Прогноза за времето (01.03.2026 - обедна)
Март идва със слънце и усещане за пролет
Прогноза за времето (28.02.2026 - обедна)
Слънчев Тодоровден и пролетни температури в цялата страна
Прогноза за времето (27.02.2026 - обедна)
Прогноза за времето (27.02.2026 - сутрешна)
Прогноза за времето (26.02.2026 - обедна)
Ще тръгнат ли температурите нагоре?
От неделя в полунощ времето започва да се стабилизира и ще се задържи по-спокойно.
На 1 март и през първата половина на следващата седмица ще преобладава слънчево време. В източните райони ще духа слаб североизточен вятър, а в останалата част от страната ще бъде почти тихо. Преди обяд по Черноморието и на места в Горнотракийската низина ще има ниска облачност или мъгла, но тя постепенно ще се разсейва.
Температурите ще тръгнат нагоре. Минималните стойности ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, а дневните ще варират от 12 до 17 градуса. По крайбрежието на морето ще останат малко по-ниски.
В последния петък на февруари ще бъде предимно слънчево, със слаб източен вятър. Сутринта на отделни места в низините и котловините ще има намалена видимост заради мъгла. Минималните температури ще са между минус 6 и минус 1 градус, а максималните - от 7 до 12.
На 28 февруари над Източна България ще има временни увеличения на облачността, но без съществени валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.
