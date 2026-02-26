От неделя в полунощ времето започва да се стабилизира и ще се задържи по-спокойно.

На 1 март и през първата половина на следващата седмица ще преобладава слънчево време. В източните райони ще духа слаб североизточен вятър, а в останалата част от страната ще бъде почти тихо. Преди обяд по Черноморието и на места в Горнотракийската низина ще има ниска облачност или мъгла, но тя постепенно ще се разсейва.

Температурите ще тръгнат нагоре. Минималните стойности ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, а дневните ще варират от 12 до 17 градуса. По крайбрежието на морето ще останат малко по-ниски.

В последния петък на февруари ще бъде предимно слънчево, със слаб източен вятър. Сутринта на отделни места в низините и котловините ще има намалена видимост заради мъгла. Минималните температури ще са между минус 6 и минус 1 градус, а максималните - от 7 до 12.

На 28 февруари над Източна България ще има временни увеличения на облачността, но без съществени валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток.

Редактор: Цветина Петкова