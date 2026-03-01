Сериозни кадрови промени в системата на МВР са задължителни, ако служебният кабинет иска да организира честни избори. Това заяви бившият вицепремиер и служебен министър на вътрешните работи и правосъдието Иван Демерджиев в предаването „На фокус“.

Бившият служебен министър коментира първите действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев спрямо започналите кадрови промени. Демерджиев заяви, че те са необходими. „Ако иска да се справи със задачата да организира честни избори, той е длъжен да направи такива смени. Не става въпрос за чистка, а за прочистване на системата“, посочи той.

По думите му без сериозни структурни и персонални промени няма как да се противодейства на купения и манипулиран вот. Той призова за още по-решителни и бързи действия, тъй като времето до изборите е ограничено. „Само с избора на хора с професионални и морални качества може да се гарантира успехът на тази мисия“, заяви Демерджиев.

Според Демерджиев тенденцията международните конфликти да се решават чрез военна сила, а не чрез дипломация, е „изключително неприятна“ и създава рискове и за България. Той определи като резонно свикването на Съвета по сигурност от служебния премиер Андрей Гюров и призова институциите да подхождат „много внимателно и без подценяване“ към потенциалните заплахи.

Той заяви, че опитите за политизиране на подобни процеси са опасни. Според него адекватната реакция на институциите, а не партийното присъствие на даден формат, е ключът към стабилността. Той апелира за пълна концентрация и отговорно поведение от страна на службите. „Нека не се политизира конфликтът. Достатъчно опасен е сам по себе си“, подчерта той.

Демерджиев коментира още и промените в Изборния кодекс, които ограничиха до 20 броя секциите извън Европейския съюз. По думите му всяко ограничаване на конституционно гарантираното избирателно право е недопустимо. „Посягането на конституционни права в една правова държава е абсолютно недопустимо. Равното и общо избирателно право е закрепено в Конституцията“, заяви той.

Редактор: Ивайла Маринова