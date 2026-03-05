Преди началото на Съвета по сигурността военният министър Атанас Запрянов проведе разговор с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията. За срещата стана ясно от социалните мрежи, а основната тема е била стратегията за предстоящото заседание в Министерския съвет.

По време на разговора Бойко Борисов подчерта, че ГЕРБ твърдо подкрепя участието на Запрянов в служебния кабинет. „Сутринта събирах парламентарната група, за да разсея безпокойството в нея. ГЕРБ се съгласи за твоето участие в правителството като един натовски генерал. Тръмп, Младенов, Мерц и съседните ни държави трябва да знаят, че в лицето на ГЕРБ имат пълна подкрепа”, заяви лидерът на партията.

Борисов допълни, че на Съвета по сигурността ще изпрати Рая Назарян и Росен Желязков, като подчерта, че правителството трябва да поеме цялата отговорност за ситуацията, а не да се крие зад министъра на отбраната. По думите му лоялността към евроатлантическите партньори е ключова. „В наше лице Европа има пълна подкрепа. На съвета ще изпратя Желязков и Рая Назарян. Надявам се срещата да даде резултат и да няма реклама и партийни битки за гласове. Разтревожени сме от случващото се в Близкия изток, имаме много приятели там. Ситуацията е много сериозна и във връзка с веригата на доставки и цените на горивата. Когато светът е във война, трябва да сме обединени”, категоричен бе Борисов.

От своя страна Атанас Запрянов увери, че присъствието на съюзнически военни сили у нас не застрашава националната сигурност. „Според мен това присъствие по никакъв начин не ни прави участници в тази операция. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство, за да отстояваме България като достоен член на Алианса”, посочи той.

Посещението в партийната централа обаче предизвика реакция от страна на служебния премиер Андрей Гюров. „Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Ние трябва да се концентрираме върху работата си за осигуряване на спокойствието и сигурността на българските граждани”, заяви Гюров.

Атанас Запрянов отговори и обясни, че решението за разполагането на американски самолети у нас е взето още от предишния кабинет в средата на февруари. „Аз не го разглеждам като партийно посещение, а като разговор с политическа сила, която също носи своята отговорност за взетото решение”, подчерта военният министър.

