Кметът на София Васил Терзиев назначава Ирина Дакова за заместник-кмет по направление „Култура и туризъм“ в рамките на въведената нова управленска структура на Столичната община. Тя встъпва в длъжност от 10 март. Терзиев благодари на досегашния заместник-кмет Благородна Здравкова за отдадената работа и приноса ѝ към развитието на културните политики на града. След дългогодишна професионална кариера тя се оттегля от поста след навършване на право на пенсия.

„Ирина Дакова познава добре културния сектор на София и през годините е работила активно за развитието на общинските културни програми. Вярвам, че с нейния опит ще дадем нова енергия на културната политика на града и ще създадем по-добри условия за хората и организациите, които създават култура“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Назначението следва промените в управленската структура на Столичната община, които влязоха в сила през февруари 2026 г. и въвеждат по-ясно разпределение на отговорностите между отделните направления. В тази рамка направлението „Култура и туризъм“ обедини културните политики и развитието на туристическия потенциал на София, така че културните събития, инфраструктурата и туристическият облик на града да се развиват като част от обща политика.

В новата си роля Ирина Дакова ще работи за изпълнението на стратегията на Столичната община „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“. Сред основните акценти са подкрепата за културните оператори и институции, разширяването на достъпа до култура в различните части на града и развитието на културните индустрии като част от икономическото и туристическо развитие на столицата.

► За Ирина Дакова

Ирина Дакова има дългогодишен професионален опит в управлението на културни програми, културната дипломация и развитието на политики в областта на културното наследство и визуалните изкуства.

От октомври 2025 г. е началник на отдел „Културно наследство, музеи, галерии и визуални изкуства“ в Министерството на културата, където координира работата на специализираните експертни съвети към министъра и участва в разработването и прилагането на политики, свързани с музейната дейност, движимото културно наследство и визуалните изкуства.

В периода 2017–2025 г. работи като главен експерт в дирекция „Култура“ на Столичната община. В тази роля администрира ключови общински програми за подкрепа на културния сектор, сред които Програма „Култура“, Програма „Мобилност“ и Програма „Навън“.

Преди това е старши експерт в Държавния културен институт към Министерството на външните работи, където работи по реализацията на културни проекти на българските дипломатически мисии, управление на фонда от произведения на изкуството и организацията на културни и изложбени програми.

Ирина Дакова е магистър по изкуствознание от Националната художествена академия, магистър по европеистика и социални науки от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е музеология в Солунския университет “Аристотелис”.

► Благородна Здравкова: Затварям една страница, но съм сигурна, че идват още по-добри възможности

„Затварям една страница, но съм сигурна, че идват още по-добри възможности. Оставям сектор „Култура” в общината, като се надявам летвата да е високо. Дано дойде някой по-добър, за да вървим напред. Благодаря на всички колеги за отношението и мога да кажа за приятелството! Успехи!”, това написа Благородна Здравков във Facebook.