Над 60 000 пчелни семейства са загинали
Над 60 000 пчелни семейства са загинали през миналата година по различни причини, а производството на мед у нас е с близо 8% по-малко спрямо предходната година.
„За 2025 година при 808 000 пчелни семейства, от 660 000 е изваден медът, като тенденцията е към спад”, обясни в предаването „Социална мрежа” инж. Михаил Михайлов, председател на УС на Сдружение „Обединен български пчеларски съюз”.
Българският мед изчезва от пазара, пчелари алармират за внос на нискокачествени продукти
А трендът е надолу от 2018 година насам.
„Преди години средният добив от едно пчелно семейство беше от порядъка на 17–18 кг от кошер. А сега, по последни данни, е спаднал някъде до 14,7 кг”, обясни Михайлов.
Причините за това били много – сред тях гладуване и отравяне.
Повече гледайте във видеото.
