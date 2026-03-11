Комисията по енергетика в Народното събрание не успя да събере кворум за извънредно заседание.

По-рано служебният ресорен министър Трайчо Трайков съобщи с пост в социалната мрежа Facebook, че е поискал от председателя на комисията Павела Митова от ИТН да свика заседание, за да бъде обсъди закон, свързан с получаването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Той посочва, че е информирал служебните министри на днешното заседание на правителството за разговора си с председателя на Комисията по енергетика в НС.

Дончев: Парите по второто плащане по ПВУ не са загубени безвъзвратно

„Опитах се да я призова (Памела Митова - бел.ред.) за отговорно отношение по темата за промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, от които зависи получаването на 437 млн. евро по ПВУ. За целта тя трябва да свика заседание на комисията и днес е последният възможен срок, защото писмото, което изпратих в първия си работен ден, беше игнорирано. Отговора, който получих? "Забравете!". При това положение остава възможност комисията да бъде свикана от председателя на НС г-жа Назарян или от една трета от членовете на комисията. Работим и по двата варианта, с ангажимента на служебния премиер Андрей Гюров и народни представители“, написа по-рано Трайков.

Павела Митова коментира разговора си с него в парламента. „Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков изиска от мен да свикам извънредна комисия по енергетика, за да гледаме Закона за енергия от възобновяеми източници. Днес времето за работа на Народното събрание в зала е удължено до приключване на четвърта точка от дневния ред, което означава, че ако свикам Комисия по енергетика, няма как до 18:00 ч. да изискам по извънредност тази точка да бъде включена в дневната програма за утрешния ден, за да бъде гледан законът на първо четене в зала“, каза тя.

Правителството одобри и изпрати на ЕК предложенията за промени в Плана за възстановяване и устойчивост

По-късно в съобщение до медиите Митова обяви, че свиква извънредно заседание на комисията. Тя обясни, че пленарната зала е прекратила заседанието си поради липса на кворум, което отваря прозорец за днес за провеждане на извънредно заседание на комисията.

"Нека видим дали в 51-вото Народно събрание има политическата подкрепа за един прибързан закон. Припомням на служебния кабинет, че отговорността за събиране на политически консенсус по всеки един законопроект от този характер е негов ангажимент.

Изрично държа да подчертая, че ИТН има редица несъгласия и възражения по този закон и зелената сделка в цялост. Освен това, изпитваме сериозни съмнения, че за пореден път огромни средства няма да отидат за развитие на енергийната система на страната, а ще отидат в сателитните фирми около ПП-ДБ. Казах ви, че няма да стане по този начин!", написа тя.

Редактор: Станимира Шикова