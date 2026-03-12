Водещата Лора Инджова и предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS бяха отличени с наградата „Икономика на светло“ на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Инициативата отличава институции, бизнес организации и журналисти с принос в борбата срещу сивата икономика.

Призът беше връчен за последователното и аналитично отразяване на теми, свързани с недекларирания труд и укриването на данъци.

Честито на колегите!

Редактор: Дарина Методиева