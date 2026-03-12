-
Призът беше връчен за аналитично отразяване на теми, свързани с недекларирания труд и укриването на данъци
Водещата Лора Инджова и предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS бяха отличени с наградата „Икономика на светло“ на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Инициативата отличава институции, бизнес организации и журналисти с принос в борбата срещу сивата икономика.
Нюзрумът на NOVA отличи най-добрите в екипа си (ВИДЕО+СНИМКИ)
Редактор: Дарина Методиева
