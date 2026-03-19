Министърът на енергетиката Трайчо Трайков проведе среща с Джошуа Волц – специален пратеник на САЩ за глобална енергийна интеграция към Департамента по енергетика, и Арлин Фетизанан – директор на Европейския регионален офис на ведомството. В разговора участваха и изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин МакДауъл, както и заместник-министрите Теодора Георгиева и Красимир Ненов.

Снимка: МС

Основен акцент в срещата беше развитието на Вертикалния газов коридор, който се утвърждава като ключов елемент за дългосрочната енергийна сигурност на Европа. Обсъден беше потенциалът за по-ефективно използване на съществуващата инфраструктура и международните споразумения в българския енергиен сектор. Американската страна потвърди готовност да подкрепи инфраструктурното развитие, подчертавайки значението на коридора като надеждна и гъвкава платформа за доставки на природен газ, включително към Украйна. Беше отчетена водещата роля на България и постигнатият напредък, както и нашият принос за удължаване на маршрутите 1, 2 и 3 към Украйна като „one stop shop“ решение за конкурентни LNG маршрути от надеждни партньори – особено важно в кризисни моменти.

Предвид дългосрочната роля на природния газ като основен балансиращ фактор в европейския енергиен микс, където делът му остава близо 40%, Вертикалният коридор ще осигурява устойчив маршрут за диверсифицирани доставки от Източното Средиземноморие и глобалните LNG пазари към Централна и Източна Европа. Ключовата отсечка „Рупча – Ветрино“ ще позволи допълнителен капацитет от 5 до 10 млрд. куб. м по Трансбалканския газопровод, както и разширяване на българо-гръцката връзка от 3 до 5 млрд. куб. м.

Министър Трайков и специалният пратеник на САЩ обсъдиха и развитието на водещи електроенергийни проекти. Беше изтъкната работата на ЕСО по коридора „Изток–Запад“ с капацитет 5000 MW, който ще позволи ефективно използване на потенциала за производство на възобновяема енергия в Каспийския регион.

Сред темите беше и стратегическото партньорство с „Уестингхаус“ за изграждането на новите мощности на АЕЦ „Козлодуй“ с технологията AP1000. Страните подчертаха значението на ядрената енергия като стабилен и предвидим източник, необходим за развитието на съвременни индустрии, включително центрове за данни и технологии, свързани с изкуствен интелект.

Разговорът очерта нарастващата взаимовръзка между енергийната сигурност, инфраструктурното развитие и икономическата конкурентоспособност. Министър Трайков и Джошуа Волц се обединиха около разбирането, че сложността на съвременните енергийни и геополитически предизвикателства изисква задълбочено сътрудничество, основано на споделени стратегически цели и устойчиви партньорства.

Редактор: Дарина Методиева