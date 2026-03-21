За шеста поредна година фондация „Хало” организира кампания за премахване на старите мартеници от дърветата в Хасково. Инициативата цели да защити природата от замърсяване и да предпази растенията от увреждане.

Кристина Йорданова от фондацията обясни, че престоят на мартениците по клоните може да бъде опасен за дърветата. „Мартениците продължават да стоят по дърветата. Когато са много силно натегнати, те се впиват в клончетата и пречат на растежа на самите клончета”, посочи тя. Освен това, впитите нишки стават вход за „болестотворни микроорганизми”. Много от съвременните мартеници съдържат пластмасови и метални елементи, които допълнително замърсяват околната среда.

Организаторите са разкрили три пункта за събиране на старите мартеници – в читалище „Заря” и Туристическия информационен център в Хасково, както и в книжарница „Мисия Надежда” в пловдивския квартал „Тракия”.

Събраните материали ще бъдат предадени на социалното предприятие „Паралелен свят” в Пловдив. Трайните елементи като мъниста и метални части ще бъдат рециклирани и използвани за изработката на нови бижута и сувенири, а текстилната част ще бъде вложена в нови изделия.

Кампанията включва и конкурс с награди. От 1 до 7 април на фейсбук страницата на организацията ще се проведе онлайн гласуване за изпратени снимки на премахнати мартеници, като най-активните участници ще бъдат стимулирани.

